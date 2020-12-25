شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية: مفخرة ثقافية لم أرَ مثلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الأربعاء على رأس وفد سوداني رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان بزيارة مكتبة الإسكندرية، قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وخلال الزيارة أبدى الوفد السوداني انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضاري وثقافي، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها في الثقافة لكفاهم فخرًا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام .

وفي ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفي مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر للشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

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