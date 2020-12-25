شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 80 مخالفة مرافق متنوعة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مرافق أسوان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة حملة للقضاء على كافة الظواهر السلبية وإزالة التعديات ورفع حالات الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وإزالة مخالفات الكافيتريات والمقاهي. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 80 مخالفة مرافق متنوعة تضمنت ضبط 53 حالات رفع اشغالات بالطريق العام و27 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة. شارك بالحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث أسوان، والمرور، وقوات إدارة شرطة المرافق. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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