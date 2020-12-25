شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، إحالة العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب الغياب عن العمل، جاء ذلك بناءًا على لجنة متابعة بعض مراكز الشباب بإدارات شباب قليوب والخانكة، وشبين القناطر.

ففي إدارة شباب قليوب تم متابعه مركز شباب جزيرة النجدي وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل أما في إدارة شباب الخانكة تم متابعة مركز شباب عرب العليقات البحرية، وتبين أن المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب نوى، والكوم الأحمر و منشأة الكرام، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، في حين تبينت اللجنة من أن مركز شباب مدينة شبين القناطر، ومركز شباب تل بني تميم، ومركز شباب طحانوب مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

وأوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، واستكمال بيانات العاملين بسجل الحضور والانصراف، والاهتمام بنظافة المراكز مع مراعاة رفع علمي الجمهورية والمحافظة على مقر المركز.

كما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.