شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: ياسر عرفات قائد استثنائي ودور بايدن ما زال غامضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات شخصية استثنائية في تاريخ فلسطين وكان قائدا واعيا، معربا عن عدم قدرته على معرفة خيوط السياسة الامريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عمرو موسى، في حواره ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك غموض تشوب السياسة الامريكية الان، قائلا: «لست ادرى ما قد يفعله بايدن في السياسة الخارجية وقد يحدث تغير، واذا حدث لابد ان ننتهزها، والرأى العام العربي اصبح رأي عام خطير».

وأشار عمرو موسى، إلى أن مصر لعبت دور كبير في طرح واحياء القضية الفلسطينية منذ الاربعينات، مؤكدا أن الزخم الذي اتخذته القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية جاء بعد ظهور الزعيم جمال عبدالناصر.