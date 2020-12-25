شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تخرج لطلاب هندسة وفنون جميلة لإحياء وتطوير مقر ومنشآت فوسفات القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت مشروعات التخرج لعدد من طلاب وطالبات كليات الهندسة والفنون الفنون التطبيقية عن حماية المنشآت التاريخية الخاصة بشركة الفوسفات بالقصير وذلك للمكانة المعمارية والتراثية المتفردة لهذه المنشآت واحد هذه المشروعات كان الهدف منها تحويل المنطقة لمزار عام مع الحفاظ على طابعه العمراني والتاريخي حيث استغل منفذي مشروعات التخرج المساحات الفارغة في أرض شركة الفوسفات التي تبلغ نصف مليون متر بواجهة كبيرة على شاطئ البحر لتتحول إلى مقر جامعة وملحق بها فندق سكني لطلاب الجامعة وتمكين اهالي المدينة ان يستخدموا المكان ويستفيدوا منه .

واستغلال المكان ليصبح مزار سياحي واعادة تشغيل التلفريك واستخدام عربيات «الطفطف» في الانتقالات واستقبال السياح لزيارة هذه المنشآت والتجول وتحديد مسارات green car لعدم الدخول متدخلش واستخدام تقنيات زراعة المنطقة وإعادة إحياء المنطقة الخاصة بشركة الفوسفات الايطالية المصرية سابقا بالقصير من خلال تصميم المدخل العام للمشروع والمسارات الداخلية والفصل بينها مع خلق اتصال كامل بأرض المشروع وباقي أحياء المدينة لعمل مسار سياحي يضم الكورنيش والمناطق التراثية بالقصير مثل القلعة العثمانية وقصر الحكومة وشونة الغلال وغيرها من الأماكن التراثية

وقد قسم مشروع التخرج الخاص بالمهندس مريم العراقي من جامعة المنصورة أرض المشروع لمنطقة تطوير سياحي وحضري ومنطقة تعليمية وهي جامعة للتعدين والجزء السكني هو تطوير واجهة البحر بإنشاء فندق سياحي وملحق به انواع اسكان متعددة كاسكان للطلاب والسياح من خارج المكان ومنطقة اسواق ومطاعم وبداخل السوق سكن عمال مكون من وحدات صغيرة تتحول لمطابخ في الفترة النهارية أو الليلية حسب الحاجة والاستخدام..و الكلية التقنية تعد مكان لا post program لطالبي الmaster degree وتم اعادة استخدام معظم المباني القديمة ذات الحالة الجيدة وتحويلها للاماكن تابعة للجامعة. الجزء في المنتصف هو حديقة كبيرة تجمع بين أطراف المشروع ومسار المنطقة بالبلد وبها أماكن للجلوس والقراءة ونباتات نادرة خاصة بمنطقة البحر الأحمر ويوجد مقترح لزراعة المكان بإنشاء وحدة seawater greenhouse وهو نظام تم تطبيقها بعدة دول وتجربة ب افريقيا ويصلح بجدارة أن يطبق بالقصير لأنه خاص بالمنطق الصحراوية الساحلية فقط