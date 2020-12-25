شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: طالبة «طب بيطري» المتوفاة بكورونا لم تحضر منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جامعة سوهاج إنه بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة وفاة إحدى الطالبات بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بالجامعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، الخميس، أن الطالبة المذكورة توفيت اليوم في بلدها بقرية «نيدة» بمركز أخميم، وتؤكد إدارة الكلية ومن واقع سجلات الغياب أنها لم تحضر أي نوع من المحاضرات منذ 19 نوفمبر الماضي.

وطمأنت إدارة الكلية جميع الطلاب على أن عملية التعقيم لمبني الكلية وخصوصا المدرجات والمعامل تتم بشكل دوري، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية، داخل وخارج قاعات التدريس.