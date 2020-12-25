شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يخفض العمالة إلى النصف بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا، الخميس، حمل رقم 1227 لسنة 2020، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء «هيئة مستشاري مجلس الوزراء» بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بالديوان عام المحافظة، وكافة المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات المتعددة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة بما لا يتجاوز 50% من القوة الإجمالية، على أن يكون بالتناوب يوميا بين الموظفين، وتحت إشراف رئيس الجهة بحيث لا تقل نسبة الحضور للموظف شهريًا عن 50% من الأيام المقررة للحضور قانوناً، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستثنى القرار بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهي، المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التي يراها رئيس المرفق.
جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الأخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ووجه المحافظ كل رؤساء المصالح بتنفيذ قراره.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يخفض العمالة إلى النصف بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.