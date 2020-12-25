شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وائل الإبراشي عن إصابته بكورونا.. ونجوى إبراهيم: «جبتها منين؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت الإعلامية نجوى ابراهيم الحزن لإصابة زميلها الإعلامي وائل الابراشي بفيروس كورونا خلال بداية حلقة برنامجها«التاسعة» قبل قليل.

وقالت في بداية تقديم البرنامج:الحلقة ينقصها وائل الابراشي..وائل تعب شوية واسمحولي اهني أخوتنا المسيحيين بعيد الميلاد و2020 كانت سنة كبيسة ومرينا فيها بحاجات صعبة كتير ويارب تعدي.

وتابعت:«أخدنا الدرس وتعلمناه جدا والأسرة اتلمت مع بعض وبقينا نخاف على بعض ونخلي بالنا من بعض خدنا درس بس قاسي.

من جانبه قال الإعلامي حسام الدين حسين الذي شارك نجوى تقديم البرنامج إنه ضيف عليه وأن الإبراشي قيمة كبيرة وأثنى حسام على إطلالة نجوى ابراهيم فردت «ده غزل مهني».

من جانبه قال الابراشي خلال مداخلة هاتفية: ان شاء الله أعدي المحنة وأستعيد الشغل تاني مع بعض وتبقى أيام قليلة.

وتحدث عن الأعراض التي شعر بها :«نفس أعراض الانفلونزا عندي آلام متوسطة وحرارة متوسطة والدكاترة لحقوني في بدايتها وعملت تحليل دم أثبت إن فيه كورونا وحاخد بروتوكول العلاج ونشوف بتعامل دايما مع المرض بإيجابية وأنه منحة وليس منحة رغم انها بتبعدني عن الشغل اليومي..وان شاء الله أتغلب عليها وأقدر اتغلب على الغياب.

وعلقت نجوى:عمال تقولنا كل يوم خلوا بالكم ازاي جاتلك وجبت منين الكورونا؟ فأجابها:«قاعد بفتش جت ازاي ومن أين؟ لكن طبيعة شغلنا بنحتك ونقابل ناس كتير ربنا يعديها على خير».