شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج: محمد حمادة رئيسًا ومهاب محمد نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، فوز الطالب محمد حمادة عبدالمنعم، بكلية التجارة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، وفوز الطالب مهاب محمد عبدالراضي، بكلية الألسن، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك خلال فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، والتي استمرت خلال الفترة من ١٠ إلى 24 ديسمبر الجاري، وتنافس بها ١٠٠٤ طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأشاد عزيز، بالجهد المبذول من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بهذه الصورة التي تليق باسم الجامعة، من حيث عملية التنظيم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وكذلك عمليات التطهير والتعقيم التي استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة، أن عملية التصويت تمت في سرية تامة، وفي أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، مضيفاً ان العملية الانتخابية كانت بمثابة تجربة ديمقراطية ناجحة، وشهدت منافسة شريفة بين الطلاب دون انحياز لأحد، حيث قدم طلاب الجامعة نموذجا فريداً في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار لمن يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وأوضح صبري محمود، مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا أسفرت عن الآتي: في لجنة الأسر فاز الطالب شريف ممدوح بمنصب أمين اللجنة، والطالب محمد عبدالناصر أمين مساعد اللجنة الرياضية، وحصل على منصب أمين اللجنة، الطالب محمود السيد، والطالب محمد عطية، أمين مساعد، وباللجنة الثقافية والإعلامية فازت الطالبة آية هشام، بمنصب أمين اللجنة، والطالب عبدالله محمد، أمين مساعد، مضيفاً أنه فاز الطالب أحمد عفت، بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة اريج ناصر، أمين مساعد، وبلجنة الجوالة حصل الطالب محمد أنور على منصب أمين اللجنة، والطالب محمد ماجد، امين مساعد، كما فاز فارس محمود بمنصب امين اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد حلمي امين مساعد، وأخيرًا باللجنة العلمية فاز الطالب محمد عبدالقادر بمنصب أمين اللجنة، والطالب عبدالله علاء الدين، أمين مساعد.