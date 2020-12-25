شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 ورش حرفية ومخزن خردة لمخالفتها قرارات رئاسة الوزارة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، حملة مكبرة على المحلات التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق الورش والمحلات الحرفية في تمام الساعة 10 مساءً، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.
كانت الحملة بقيادة قاسم معتصم نائب رئيس المدينة لقطاعي غرب وجنوب، ورافقه في الحملة كلا من أشرف جلال نائب رئيس حي جنوب والعاملين بالحي، على عبدالله مدير رخص المحلات.
وأسفرت جهود الحملة، عن غلق وتشميع فوري لـ5 ورش مخالفة لمواعيد الغلق، وتم غلق مخزن خردة بمنطقة سكنية، مخالفا قرار محافظ أسوان.
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