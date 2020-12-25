شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طنطاوي يعلن انضمامه لحزب سياسي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد الطنطاوي، النائب السابق بمجلس النواب، أنه قرر اللجوء للمسار القانوني للطعن على سقوطه الانتخابي، كما أعلن عن دخوله المعترك السياسي تحت لواء حزب جديد سيعلن عنه خلال ساعات.

وأضاف خلال بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لدى اختيار ثاني هو الابتعاد عن العمل السياسي، أو المشاركة من خلال إنشاء حزب جديد، يتفاعل مع المواطنين للعمل من خلال إطار قانوني ودستوري».

وأوضح: «أنا خضت الانتخابات الأخيره في ظل قوانين رفضتها، والشكل القانوني هو العمل الحزبي».

وأضاف أنه سينضم لحزب يكون قابل وقادر، وأنه سبق وأنه كان منضمًا لحزب سياسي وخرج منه عام 2014.

وقال إنه «سيعلن خلال ساعات اسم الحزب الذي سينضم له للعمل السياسي من خلال الأطر القانونية».