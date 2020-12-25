شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجّلت محافظة شمال سيناء، الخميس، حالتي شفاء من فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل حالتي شفاء من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 191 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 921 حالة.
وأكد على وجود عدد 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و167 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.
ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة من زيادة حالات الإصابة نتيجة للتهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.. مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من المرض ولعدم انتشار العدوى.
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