شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة في شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، مساء الخميس، إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من البرودة.
وقرّر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.
وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.
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