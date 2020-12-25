شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يحسم الجدل حول وقف الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الدراسة بالجامعة مستمرة ولا توقف للعملية التعليمية بالجامعة والمحاضرات في مواعيدها ولا توجد أي قررات بتوقف الدراسة والتى تسير وفق الإجراءات الاحترازية، وأن الجامعة خصصت في وقت سابق حجرة للعزل في المستشفى الطلابي لأي حالة يظهر عليها أي أعراض والحالة في الجامعة طبيعية وإدارة الجامعة تتفقد الحالة الدراسية يوميا. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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