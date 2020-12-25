شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: تحور فيروس كورونا متوقع.. وأفضل اللقاح الصينى لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى، إن المجموعة التى ينتمى إليها فيروس كورونا هى مجموعة غير ثابتة ومتغيرة وهذا التغير والتحور متوقع وغير مقلق، مشيرا إلى أن هناك تغيرا ولكنه تغير غير أساسى، ولا يعمل على تغيير فى نشاط الفيروس ولكنه يؤدى إلى سرعة الانتشار.

وتابع مصباح، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcوالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن خصائص فيروس كورونا لم تتغير كثيرا وهذا لا يؤدى إلى تغيير البروتوكول العلاجى للفيروس.

وواصل مصباح، أن منظمة الصحة العالمية ليست لها أى سلطة على الأمريكان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى علاج ودواء بالعالم ليس له أى أعراض جانبية، وأهم شيء يجب الاهتمام به فى اللقاح هو الأمان والفاعلية له، مؤكدا أن تقنية اللقاح الصينى قد تم تجريبها فى السابق، فهو يمثل أمانا، ولكن بعض اللقاحات الأخرى التقنية بها لاتزال جديدة.

وتابع الدكتور عبد الهادي مصباح قائلا: مراتي مش عايزانى أختار أى لقاح لكورونا ولكن فى الحقيقة ساستخدم اللقاح الصيني، لأنه مصنع بنفس تقنية حقن شلل الأطفال، وأدوية تعطى فى مصر.

من جانب أخر، قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجى، إنه لا توجد أبحاث نشرت عن تضاؤل شراسة فيروس كورونا مقارنة بزيادة انتشاره فى فترته الأولى.

وأضاف، أن هناك أبحاث علمية أكدت أن فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارا جينيا وقدرته على الانتشار زادت، موضحا أن الأطباء فى كافة دول العالم أصبحت أكثر خبرة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر خبرة فى التعامل ويذهبون إلى الأطباء مبكرا.