شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 25 سفينة صادر ووارد آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17193 طنا تشمل 3200 طن يوريا و 12700 طن رمل و1293 طن نترات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75923 طنا تضم 21673 طن ذرة و12503 طن قمح و2430 طن سكر و16000 طن خردة و15000 طن فول صويا و1010 طن حديد و1000 طن زيت و6299 طن كلوريد ايثيلين. ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وفاصوليا وخس وبامية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وريحان وشمر وبرسيم وعدس وليمون ) وفواكة ( بلح و رتقال ومانجو وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والاردن والمغرب والجزائر والمانيا وأمريكا وايطاليا و اسبانيا و سنغافورة واندونيسيا واليابان وماليزيا .

وسجل عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180158 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45800 طن .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الاسكندرية و بشحن 22 حاوية مكافئة متجهة الى السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5026 شاحنة .