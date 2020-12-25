شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تحصد جوائز مهرجان يوسف شاهين لأفضل فيلم وسيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت وزارة التضامن الاجتماعى جائزة أفضل فيلم تسجيلى بمهرجان يوسف شاهين في دورته الحادية عشرة عن فيلم "عيون بصيرة"، كما حصد الفيلم جائزة الجمهور أيضا، أما فيلم "ديارنا الفيوم" فقد حصد جائزة أفضل سيناريو وتسلم الجوائز المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى.

وتم إنتاج فيلم عيون بصيرة بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية فى إطار الحملة التى أقامتها بالمؤسسة برعاية الوزارة عن التوعية بضعاف البصر فى مطلع هذا العام، وحصل الفيلم بعد عرضه فى المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد والجمهور.

كما حصد فيلم ديارنا الفيوم جائزة أفضل سيناريو، والذى يتناول قصة سيدتين من الفيوم أصبحا علامة فارقة فى أهم ما تشتهر به المحافظة في مجال صناعة الخوص والحذف.

يذكر أن وزارة التضامن تسعي لرفع الوعى العام بقضايا التضامن من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة واستطاعت الوزارة حصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائى بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب والمشاركة بفيلم مستورة بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي علي مدار الأعوام السابقة.















