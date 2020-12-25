شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"سيبها علينا".. الصحة توجه بتوفير وتركيب سماعة أذن لمسن بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان ""عبد المولى" من الجيزة يناشد الصحة تركيب سماعة أذن لرعاية أسرته " اكدت وزارة الصحة انه تم الاتصال بالحالة و سيتم مناظرتها السبت القادم بالتأمين الصحي لعمل اللازم وفقا للبروتوكول و توفير السماعة له فى أقرب وقت ممكن .

و كان القارئ عبد المولى كامل عيسى، 61 عاما والمقيم في محافظة الجيزة أرسل لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" مناشدة لوزارة الصحة بخصوص سرعة الإجراءات لتركيب سماعة أذن.

وقال القارئ: "قمت بإجراء قياس سمع في مستشفى السمع والكلام في امبابة واتضح أنى أعانى من ضعف في إحدى الأذنين والتي تتطلب تركيب سماعة".

وناشد القارئ المسئولين في وزارة الصحة الانتهاء سريعا من الإجراءات لتركيب السماعة حتى يتمكن من السمع والعيش بصورة شبه طبيعية لرعاية أسرته.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.