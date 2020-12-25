شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: مشكلة سلالات كورونا الجديدة سرعة الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إنه لابد من الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات وجميع الأقسام وخاصة مستشفيات العزل فى ضوء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم ما أعلن من تحور فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة إلا أن الأمر غير مقلق، وحتى الآن لا يوجد تغيير في تأثير اللقاحات على هذا الفيروس.

وأكد أنه تم تحديث بروتوكول وزارة الصحة للمرة الرابعة خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى تحديث خاص بالمستشفيات الجامعية الاثنين الماضي نتيجة التغيرات الجديدة ولا يوجد اختلاف بين البروتوكولات، وهناك تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان إن الملاحظ حاليا هو لتحور الفيروس هو سرعة الانتشار، حيث انتشرت الأعداد بصورة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

من جانب أخر كان الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس، قد قال إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد والحالات تتراوح ما بين بسيطة وشديدة، مشيراً إلى أن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه يجب تغيير السلوك وليس الإجراءات الاحترازية فقط بالنسبة للمواطنين، موضحاً أنه يجب وقف الحفلات وتجنب الازدحام أو التجمعات.

وأكمل أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس، أن فقدان حاستي الشم والتذوق زاد مؤخراً، قائلا:" هناك أشخاص وعيهم عالي مجرد عدم الشعور بفقد الحاسة يتوجه على الفور للكشف، كما أن هناك أشخاص يأكدون".