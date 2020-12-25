أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: جارى ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد التعليم العالى: جارى ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية بطريرك الكاثوليك بعظة عيد الميلاد: نصلى من أجل الرئيس السيسى وكل معاونيه الصحة: لجنة مواجهة كورونا لعبت دورا كبيرا فى تحديد البروتوكولات العلاجية الصحة: توزيع اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكترونى والخط الساخن الصحة: التغييرات الطارئة على سلالات كورونا لا تحتاج تعديل بروتوكولات العلاج وزير المالية: حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا للوقاية من كورونا الصحة: مصر تصنع أدوية علاج أعراض كورونا بنسبة 100% محليا الحكومة تنفى تحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى بدءا من الشهر المقبل التعليم تؤكد عدم تأثر نسبة الحضور بالمدارس بقرار رفع الغياب السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة التعليم العالى: قدمنا 370 بحثا حول فيروس كورونا و122 تجربة سريرية وزيرة التضامن: تكليف رئاسى بتحسين معاشات الفنانين التشكيليين تعرف على جهود وزارة التعليم العالى لتطوير المستشفيات الجامعية خلال 2020 التضامن تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى فروع بنك ناصر خلال صرف المعاشات الصحة: التجارب على اللقاح الصينى لشركة "سينوفارم" مبشرة وزارة الصحة: الإفراج الدوائى للشحنة الأولى من لقاح كورونا الصينى الأحد المقبل وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: لازم نحافظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا العربية غدا شبورة وأمطار خفيفة شمال ووسط الصعيد والصغرى بالعاصمة 12 درجة التعليم العالى تعلن تشغيل 25 مستشفى عزل بسعة استيعابية 2377 سرير و418 جهاز تنفس الصحة: تدريب 27 ألفا من الأطقم الطبية على آليات مواجهة كورونا الصحة: السيدات اللاتى أنجبن أقل من 3 أطفال أقل عرضه للوفاة بسبب كورونا التأمينات تؤكد استمرار صرف معاشات ديسمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وزير التموين يعلن تطوير 300 مكتب تموينى وتحويلهم لمراكز خدمة مواطنين التعليم توجه طلاب المرحلة الثانوية بسداد أقساط تأمين أجهزة التابلت

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