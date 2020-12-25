شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال قطع عرضى لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع ( طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.



وأشارت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 27/ 12/ 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشىء الى أصله عقب الأنتهاء من الأعمال، مشيراً أن الشركة المنفذه ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المروريه لتنظيم الحركه المرورية بنفس الموقع .