شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا فى مركز لقاحات جدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية تدشين مركز لقاحات كورونا فى محافظة جدة والبدء فى تطعيم المواطنين لمنع تفشي الوباء، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية على "تويتر"، صور من أول تطعيم لأول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا.



وزارة الصحة السعودية

وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه السابع أمس الأربعاء، أكثر من نصف مليون شخص، فى أكبر حملة تحصين ضد فيروس تقوم بها المملكة طوال تاريخها.



تطعيم اول مواطنة فى جدة



تطعيم اول مقيم فى جدة



تطعيم ضد كورونا فى جدة

وتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في أرقام أولية 10 آلاف شخص في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، الذي بدأت الطاقة الاستيعابية فيه بالتوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مضيفة أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

وقالت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا المتحور، أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدى إلى تقليل تأثيرها، مشيرة إلى أن تحور كورونا لا يعنى أننا نواجه فيروسا جديدا، وذكرت أن خطة توزيع اللقاح مستمرة، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مشيرة إلى أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.