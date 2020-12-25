شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة أعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد. وقالت الوزيرة فى بيان لها:" الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد، مع تمنياتي لكم جميعًا بأن يكون عام خير ونجاح، داعين الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأبنائها في الخارج والداخل من كل شر.. وكل عام وأنتم بخير".

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