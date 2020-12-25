شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعيد تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذى يضم فى عضويته كلا من وزراء القوى العاملة والمالية والتموين وقطاع الاعمال العام والتضامن ورئيس المجلس القومى للمرأة.

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