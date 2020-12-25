شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يقرر خفض فائدة الشهادة البلاتينية بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن لجنة الاصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى، قررت اليوم خفض العائد السنوى على شهادتها البلاتينية التى مدتها 3 سنوات، بنسبة 1%، اعتبارا من الاصدارات التى تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11%؜ سنويًا للشهادات التى تصرف عائدها شهريًا بدلا من 12% سنويا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ( ثلاث سنوات )التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور، وفى حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوى فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها .

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذا القرار يأتي علي خلفية التحسن فى الاداء الاقتصادى و مستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم.، لافتا إلى استمرار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بدون تعديل فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم بالابقاء على اسعار الايداع و الاقراض دون تغيير.