شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية: الرئيس السيسى يقود مسيرة التنمية ولولا الأمان ما احتفلنا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ، أن مصر تنعم بالأمن والأمان والسلام بفضل جهود أبناءها، قائلا: لولا الأمن والأمان فى مصر ما استطعنا الاحتفال بعيد الميلاد، مقدما الشكر لرجال الشرطة على جهودهم.

وأضاف رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد، أن الرئيس السيسى يقود مسيرة التنمية، وهو ما ظهر جليا فى المشروعات القومية، والوحدات السكنية التى يتم توفيرها من الحكومة لكافة المصريين وخاصة متوسطى الدخل والبسطاء.

ونعى حنا ضحايا جائحة كورونا، مطالبا الجميع بالحرص على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.