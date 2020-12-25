شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد المعروف باسم الكريسماس إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.



فيما بدأ موكب المطران الدكتور منير حنا في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة ونائبه وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهى بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفى بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

الجدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.



قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية



قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية



بدء قداس عيد الميلاد المجيد



بدء قداس عيد الميلاد المجيد



بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك



بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك



بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك



كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك تعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد



كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك تعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد