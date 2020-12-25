مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة بالشرقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية، فيما ألقى القبض على ثالث، وجميعهم يتاجرون فى المخدرات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة .

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وهم عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا"سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ، ومخدرات " ومحكوم عليه بالسجن 15 عاماً ، وآخر مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات - حيازة سلاح نارى - مقاومة سلطات - قتل") عاطل - مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") ، وعاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدامهم دراجات نارية للتنقل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وبتمشيط المنطقة تبين مصرع العنصران الأول والثانى، وأمكن ضبط العنصر الثالث مُصاباً بطلق نارى بالساق، وأمكن ضبط 3 بنادق آلية ، 14 خزينة ، عدد من الطلقات ، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ، أقراص مخدرة ، ميزان ، كمية من الأكياس وأدوات التغليف ، عدد 3 قطع أسلحة بيضاء ، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، مبلغ مالى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.