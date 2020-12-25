شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تهنئ الخليج 365: نتشارك معا فى نشر أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة على تهنئة أسرة مؤسسة الخليج 365 بعد حصدها جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة.

وكتب مركز الأمم المتحدة للإعلام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ": "نتقدم بخالص التهنئة إلى أسرة مؤسسة الخليج 365 لحصولها على جائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، مع أطيب تمنياتنا بمزيد من النجاحات".

ولفت المركز إلى أن مؤسسة الخليج 365 تشارك الأمم المتحدة فى نشر الوعى حول أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى هى بمثابة خارطة طريق للعالم لتخطى التحديات الإنمائية.

ووقعت مؤسسة الخليج 365 في نوفمبر من هذا العام "الميثاق العالمى للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة"، لتنضم المؤسسة بذلك لقائمة من أهم المؤسسات الإعلامية الدولية التى تتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحويل الأهداف العالمية إلى واقع ملموس، من خلال الانخراط والنشاط حول الأهداف العالمية وما يتعلق بها من مواضيع وأنشطة داعمة لها بما في ذلك تطوير المحتوى المتخصص، التدريب ورفع الوعي.