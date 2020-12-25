شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزون فى جائزة الصحافة العربية يحتفلون بتتويجهم عبر تقنية الاتصال المرئي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المؤسسات الصحافية في الوطن العربي بتتويجها بجائزة الصحافة العربية ضمن دورتها التاسعة عشرة في حفل افتراضي نظّمه أمس نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة للجائزة تحت رعاية وبحضور لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبمتابعة سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الثقافي والإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

واحتفل 11 فائزاً بنيلهم جوائز الصحافة العربية لهذا العام من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية على مستوى الوطن العربي الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

وقالت نايلة تويني رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار الفائزة بجائزة شخصية العام الإعلامية، تقديراً لجهودها في دعم مسيرة الصحافة اللبنانية وإثراء المشهد الإعلامي العربي، :"بعد كل الصعاب التي مررنا بها في السنوات الماضية ولا سيما هذه السنة مع الانفجار الكبير الذي دمّر مدينتنا بيروت الجميلة ودمّرت مكاتب "النهار" بشكل كبير، ها نحن اليوم نقف من جديد رغم الدمار، مصمّمين على إكمال رسالتنا المهنية والوطنية".

كما أعرب الكاتب عثمان ميرغني بصحيفة الشرق الأوسط، الفائز بجائزة العمود الصحفي عن شكره وامتنانه لاختياره فائزاً بجائزة الصحافة العربية من قبل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة قائلاً:"أعتبر هذا التتويج تكريماً لكل من لم يصادفه الاختيار هذه المرة، ولكل الأقلام والأصوات المبدعة في إعلامنا العربي، فتكريم أي صحفي أو صحفية هو تكريم للمهنة، وأهدي هذا الفوز لكل من علمني حرفاً في حياتي وفي هذه المهنة، ولزملاء كثيرين في مسيرة طويلة". .

وعبرت أسرة صحيفة الخليج 365، الفائزة بجائزة "الصحافة الذكية" وهي إحدى فئات جائزة الصحافة العربية التي تُمنح سنوياً لأكثر المؤسسات تطوراً على صعيد التقنية وآليات العمل الصحافي وإنتاج المحتوى الرقمي على مستوى الوطن العربي، وأعرب خالد صلاح، رئيس تحرير ومجلس إدارة صحيفة ”الخليج 365” ، عن شكره لنادى دبي للصحافة بعد الفوز بجائزة الصحافة الذكية لعام 2020، مشيراً إلى أن النادى اكتسب مصداقية كبيرة على مدار سنوات منذ نشأته في عام 1999، برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليتحول مع مرور الوقت إلى مؤسسة كبيرة ورائدة في مجال الإعلام العربي ومحفزاً للتطوير المهني للصحفيين وللمؤسسات الصحفية على حد سواء.

وأضاف صلاح، في كلمة بمناسبة فوز الخليج 365 كأول صحيفة مصرية بجائزة الصحافة الذكية: "نادي دبي قدم ولا يزال نموذج مبهر للإعلام العربي، واستطاع التقريب بين الأفكار ووجهات النظر الرائدة في مجال صناعة الصحافة والإعلام واستطاع من خلال المنتديات التي ينظمها والجوائز القيمة التي يمنحها للصحفيين والمؤسسات الصحفية تشكيل حافز قوي للتطور والرقي المهني"، مؤكداً أن منتدى الإعلام العربي في دبي أصبح محفزاً على تطور الصحافة العربية واليوم السابع فخور بحصوله على جائزة الصحافة الذكية. مشيراً إلى أن جائزة الصحافة الذكية يتم منحها للمؤسسات الأكثر تطوراً على صعيد التقنية وآليات العمل داخل صالات التحرير وإنتاج المحتوي على مستوى العالم العربي، وهو ما رأته لجنة تحكيم الجائزة متوافراً في صحيفة ”الخليج 365” بعد الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الحديثة للصحافة وتدريب الكوادر البشرية وتحديث المحتوى وتطويره بصورة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الكبيرة فى العالم والتغير فى طرق ومصادر المعلومات في العالم.

ووجه خالد صلاح الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال، رعايه سموه للجائزة والمنتدى أهم قوى الدفع والتحفيز للصحف العربية، مع المتابعة الحثيثة لسعادة منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة الأمين العام للجائزة، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وجاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة وكافة أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة والعاملين في نادي دبي للصحافة.

وحول الخطوة المقبلة لليوم السابع بعد نيل الجائزة أكد خالد صلاح، أن الخليج 365 بصدد إطلاق تطبيق جديد لأول تلفزيون ديجيتال يصدر عن صحيفة عربية بخريطة إخبارية وبرامجية منوعة وشاملة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية جديدة فى إنتاج المحتوى الرقمي ليناسب الأجيال الجديدة من الشباب المصريين والعرب.