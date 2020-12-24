شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نُساند نادي الزمالك وتواصلنا مع وزارة العدل لترشيح بديلاً للمستشار الراحل البكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إتصال مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، التهنئة إلى رامي السبيعي المعروف بـ»بيج رامي«بعد تتويجه بلقب بطولة»مستر أولمبيا 2020«، قائلًا:»مبروك لمصر رامي فرح كل المصريين وهو شخص محب لبلده ومثقف ومجتهد«.

وأضاف «صبحي» لبرنامج «يحدث في مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يُتابع»رامي«ويسأل عنه باستمرار. وعلق وزير الشباب والرياضة على طلب بيج رامي لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تتويج بلقب»مستر أولمبيا 2020«، قائلًا:»كل حاجة مُمكنة«، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعطينا دفعة وأمل، ويتحدث دائمًا عن أن الشباب الرياضي المصري يجب أن يكون في أفضل صورة مُمكنة.

ولفت «صبحي» إلى أن «بيج رامي» تم إعداده على مدار عامين في مصر، مشيرًا إلى وجود نظام لرعاية اللاعبين المميزين، موضحًا أن نجوم «هوليوود» هنئوا «بيج رامي» بعد حصوله على اللقب، كما تم الربط بين «بيج رامي» والنجم محمد صلاح، كنماذج مُشرفة لمصر، فالبطلين تعرضا لكورونا وتعافيا منه واستطاعا أن يكملا مشوارهما بنجاح.

وقال د. أشرف صبحي، في إتصال مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، وزير الشباب والرياضة، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان حاضرًا اليوم في جنازة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت على الفور في إجراءاتها طبقًا للائحة نادي الزمالك، على أن يكون هناك 3 أعضاء من نادي القضاء، وتم التواصل مع وزارة العدل لترشيح الشخصية الثالثة بعد وفاة المستشار أحمد البكري.

وكشف «صبحي» لبرنامج «يحدث في مصر»، تفاصيل لقائه بفرجاني ساسي، لاعب الزمالك، قائلًا: «فرجاني طلب مقابلتي للتأكيد على استمرارة بالنادي، ورحبت به جدًا وقولته إن إحنا مرحبين جدًا بيك أنت وكل زمايلك، وداعمين ليك»، مُعلقًا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إقناعه لـ«ساسي» بالاستمرار في الزمالك قائلًا: «إحنا شغلنا في النور».

ومن جانبه أعرب رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» عن أمنيته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وقال «ربنا وفقني بسبب حب الناس ودعواتها».

وأضاف «بيج رامي» خلال لقاء خاص مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، أن طموحه الشخصي هو تطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي واجّهته خلال مشوراه في «مستمر أولمبيا 2020» هي الظروف التي فرضها جائحة فيروس كورونا المُستجدّ.