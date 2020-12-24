شكرا لقرائتكم خبر عن أول طلب من بيج رامي بعد عودته مصر: «نفسي أقابل الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب رامي السبيعي والمعروف إعلاميا بـ «بيج رامي»، بطل بطولة «مستر أولمبيا 2020»، عن سعادته بفوزه بالبطولة واستقبال المصريين الحافل له، قائلا: «أنا سعيد جدا.. وربنا كلل تعبنا ومجهودنا، وربنا أكرمني بفضل دعوات الناس».
وأشار «السبيعي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «»، مساء الخميس، إلى أنه سعيد جدا بالاستقبال، و«أنا مستحقهوش»، لافتا إلى أنه صمم أن يلعب باسم مصر في البطولة، معقبا: «بلدنا تستاهل مننا أكتر من كده بكتير.. واللي هيتحط مكاني هيعمل أكتر من اللي رامي عمله».
وأضاف أن جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر الذي واجهه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هدفه هو تطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، معلقا: «اتمني يكون في 100 رامي يحصلون على مستر أولمبيا»، متمنيا أن يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
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