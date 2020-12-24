شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: صدام حسين أبلغني بعدم امتلاكه أسلحة نووية قبل الحرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أنه لا يتحدث مع الرؤساء العرب خارج حدود الأدب وأنه حينما قابل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل الحرب على العراق كان واعيا لخطورة الوضع ويطلعه على الموقف باعتباره مسئولا في الجامعة العربية ومتطلع على دوائر القرار الدولي.

وكشف عمرو موسى، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن حوار دار بينه وبين صدام حسين، قائلا: «قلت لصدام حسين أنت واعي لما يجري فقال لى احنا مستعدين لامريكا، وقلت له لن يساعد أحد العراق، وسألته هل تمتلك أسلحة نووية فقالي انه معندوش اسلحة نووية ومزعلش من صراحتي له».

وأقر عمرو موسى، بأنه عمل لصالح العراق ولمحاولة منع الحرب ضد أهلها، مسترجعا أحد تصريحاته الان قائلا: «قلت ان الحرب على العراق سوف تفتح ابواب جهنم وقد كان»، مفيدا بأنه كان مسئولا عن ابلاغ الامم المتحدة قبول العراق للتفاوض حول وجود اسلحة نووية.