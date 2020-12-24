شكرا لقرائتكم خبر عن «نفتقدك يا مصدر السعادة».. بابا نويل البجليكي يعتذر عن المجيء لمرسي علم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وحظر عدد من الدول سفر مواطنيها اعتذر السائح البلجيكي، كون هاليرت، المعروف بابا نويل، والذي كان من عادته المجئ لقضاء إجازته خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة بأحد فنادق مرسى علم جنوب البحر الأحمر ،منذ عام 2014 لتجسيد شخصية، بابا نويل، ويقوم بتوزيع الهدايا على كل من في طريقة، وتوزيع الهدايا، ومداعبة النزلاء، وخلق حالة من السعادة والسرور على الجميع.

وأعلن السائح البلجيكي عبر صفحته الرسمية، على «فيس بوك»، وهو مرتديا زي بابا نويل، يقدم رسالة اعتذار لكل محبيه، وأصدقائه في مصر عامة والبحر الاحمر مرسي علم خاصة، عن عدم تمكنه من الحضور إلى مرسى علم، هذا العام نظرا لتفشي جائحة كورونا،مطمئنا اصدقائه ان يعود اليهم كعادته في القريب العاجل، وقام بتهنئة الجميع، وتمنى لهم الصحة والسعادة، كما عبر عن فقدانه لمدينة مرسى علم البحر الاحمر، والكثير من أصدقائه فيها، هذا العام، والتي ستكون بالنسبة له، المرة الأولى لتفويت الاحتفال بهذه المناسبة، في بلده الثاني مصر. فيما رد محبيه بتعليقات نحن نفتقدك، يا مصدر السعادة.

يذكر أن بابا نويل البلجيكي يحرص على ارتداء ملابسه المميزة ويقضي احتفالات الكريسماس ورأس السنة بأحد فنادق مرسي علم منذ سنوات ويوزع الهدايا على كل من يقابله في طريقه.