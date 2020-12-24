شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يسرد قصة مؤثرة عن طالبة متوفاة بكورونا قبل إتمام رسالة الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الاعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية، قصة مؤثرة للطالبة هيفاء عبدالغني عبدالله، كانت باحثة ماجستير بكلية طب الأسنان بجامعة الموصل العراقية، ولكن توفاها الله بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقبل إتمام مناقشة رسالتها.

وكتب رامي رضوان على صفحته: «الطالبة هيفاء كان حلمها تتم رسالتها وتناقش رسالتها بنفسها، لكن شاء القدير انها تتوفى قبل ذلك، فقررت الكلية إن مجهودها البحثي لازم يشوف النور، وتتم مناقشة الرسالة تكريما لذكراها، وبالفعل قامت الدكتورة إيمان عبدالعزيز مصطفى، المشرفة على الرسالة بمناقشة اللجنة العلمية نيابةً عن الطالبة الراحلة».

توفت بسبب كورونا والجامعة تكرم مجهودها وتناقش رسالة الماجستير

توفت بسبب كورونا والجامعة تكرم مجهودها وتناقش رسالة الماجستير

توفت بسبب كورونا والجامعة تكرم مجهودها وتناقش رسالة الماجستير