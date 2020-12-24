شكرا لقرائتكم خبر عن ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت جامعة الأقصر، الخميس، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر وإشراف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية، بانتخاب أمناء اللجان السبعة ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه. جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة واللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة. وقد فاز أحمد محمد ناصر الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات برئاسة أتحاد طلاب الجامعة وريم أحمد محمد الطالبة بكلية السياحة والفنادق نائباً لرئيس اتحاد الطلاب بالجامعة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

كانت هذه تفاصيل خبر ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.