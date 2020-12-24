شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي بمياه كفر الشيخ بعنوان النزاهة والشفافية والفساد الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ وتحت رعاية المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي للشركات التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهوريه بعنوان النزاهة والشفافية والفساد الإداري، وتم تنفيذه بتقنية أونلاين، وذلك تحت إشراف المحاسب عصام بدر، رئيس قطاع التدريب بمياه كفرالشيخ، الذي أكد أهمية هذا البرنامج للعاملين بقطاع مياه الشرب، وأثنى على الشركة القابضة لتنفيذها هذا البرنامج بمركز تدريب كفرالشيخ، كما أشاد بالمشاركين في التدريب بالبرنامج من الشركات الأخرى. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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