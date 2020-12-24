شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعاقد على 50 مليون جرعة لقاح لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، عن التعاقد على ٣٠ مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصينى، ليصل إجمالى اللقاحات المتعاقد عليها ٥٠ مليون جرعة.

جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر بمناسبة مرور عام على إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل.

فى سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.

ووجه «مدبولى»، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، برئاسته، الأمين العام لمجلس الوزراء بالمتابعة بصورة دورية لمختلف أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة الشراء الموحد، والمستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، وغيرها.

ونوه «مدبولى» بأهمية وجود مسارٍ آمن داخل المستشفيات التى يتم تشغيلها بصورة جزئية لاستقبال مصابى الفيروس لفصلهم تماما عن غيرهم من المرضى، وكذلك بالنسبة للرعاية المركزة، مجددًا التأكيد على أهمية استمرار الربط والتنسيق الكامل بين غرفة الأزمات بوزارة الصحة والغرف الموجودة فى المحافظات، مع وجود لجان متابعة من الوزارة للتأكد من انتظام العمل فى كل المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الهيئة قدمت الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات علاج «كورونا» من خلال آلية التسجيل السريع، بجانب حصول 3 شركات على ترخيص استخدام لمستحضر «ريمديسفير» وحصول رابعة على موافقة تصنيع، وحصول 6 شركات على ترخيص توفير مستحضر «فافيبيرافير»، و9 شركات على موافقة التصنيع.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه يتم التنسيق الكامل مع مستشفيات القطاع الخاص التى تقدم الخدمة لمرضى فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قرر خلال اجتماعه، أمس، إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أمس، لإعلان جهود اللجنة، إن مصر تقوم حاليًا بتصنيع أدوية علاج الفيروس بنسبة 100%، فيما أكد الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس فى مصر «بسيطة» ولا تحتاج للعلاج فى المستشفيات.