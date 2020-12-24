شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» و«سيداري» تختتمان الدورة الثانية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم مركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) الدورة التدريبية الثانية المتقدمة حول «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد وتطبيقاتها الذي أقيم في إطار مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بمحافظة مطروح HERD» في مطروح والتي انعقدت خلال الفترة من 20/12 إلى 24/12/2020 بحضور الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع والدكتور عمر البدوي ممثلا عن منظمة سيداري والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح.

وشدّد الدكتور محمد دراز في تصريحات صحفية اليوم الخميس على ضرورة الاستفادة من تلك الدورات التدريبية التي تعمل على تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمجال التنمية الزراعية بالمحافظة مع زيادة أعداد المتدربين.

وأكد «دراز»، على أن نظم المعلومات الجغرافية تعتبر من أهم التقنيات الحديثة التي لها تطبيقات في العديد من المجالات، مشيرا إلى أهمية دعوة الجهات المعنية بمحافظة مطروح لتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في هذا المجال العلمي الذي لا غني عنه في العديد من التطبيقات.

من جانبه قال المهندس محمود عيد الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إنه تم عقد سلسلة من الدورات في هذا المجال تستهدف المتخصصين في مجال الأراضي والمياه والمحاصيل والمراعي بالمركز مع استعداد مع التنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية بالمحافظة لترشيح ما تراه مناسبا للتدريب على هذه التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور عبدالصمد عبدالستار المدير التنفيذي للمشروع أن هذه الدورة قد استهدفت تدريب متدربين من بعض الجهات المعنية في محافظة مطروح حيث شارك متدربين من مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وديوان عام محافظة مطروح.

وفي الختام قام كل من المهندس محمود عيد الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح والدكتور محمد دراز المنسق الوطني لمشروع HERD ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والدكتور أحمد يوسف رئيس مركز بحوث الصحراء الاسبق والدكتور عمر البدوي رئيس برنامج الموارد الأرضية بسيداري بتسليم الشهادات على المتدربين بعد اجتيازهم الدورة الثانية.