شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موريتانيا يزور جامعة السويس لبحث التعاون في التعليم والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، اليوم الخميس، السفير ودادي ولد سيدي هيبة، سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور المختار الجيلاني، الملحق الثقافي لسفارة موريتانيا بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين ولا سيما في مجال التعليم والبحث العلمي.

وخلال اللقاء أعرب «الشرقاوي» عن سعادته بزيارة السفير الدورية لجامعة السويس مؤكدًا على حسن العلاقات مع الجانب الموريتاني وكافة الدول الأفريقية حيث أن جامعة السويس تفتح أبوابها لأبنائها الطلاب الوافدين من جميع دول أفريقيا الشقيقة للدراسة بالجامعة.

وعلي هامش الزيارة اطمأن السفير الموريتاني على الأوضاع الدراسية للطلاب الوافدين من دولة موريتانيا حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد في جامعة السويس كما قام «الشرقاوي» بإهداء درع الجامعة للسفير.