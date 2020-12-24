شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يلتقي المنسق الوطني لمشروع تنمية المراعي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني لمشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي (HERD)، الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF).

وقام الدكتور محمد يحي دراز، بتناول أهم الأنشطة التي تم تنفيذها بالمشروع وكذا توصيات حلقه النقاش التي عقدت بمشاركة رموز المجتمع المحلي شاملاً أعضاء مجلس النواب بمطروح ولفيف من عمد ومشايخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الاجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وبعض الرعاة والمربيين للإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وقام المنسق بعرض توصيات الدراسة التي أجرتها المنظمه العربية حول السياسات والآليات المنظمة لأستغلال المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية، حيث خلصت لعدد من القضايا المرتبطة بكيفية ادارة المراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية للمراعي تكون مسؤلة عن تنظيم وإدارة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية، وطرح مقترح تشريعي متكامل يستهدف ادارة المراعي.

كما ناقش دراز القضايا التي تتعلق بتدهور المراعي وأسبابها والحلول المقترحة مثل توفير مصادر غير تقليدية للمياه واستخدام المخلفات في عمل أعلاف غير تقليدية منخفضة التكاليف وتقديم حوافز للمربيين والرعاة وخاصةً خلال سنوات الجفاف التي تؤثر على حالة المرعي، ومقترح توصية بتبني هذا التشريع بمجلس النواب حتى يتم تعظيم الاستفادة من أراضي المراعي بمنطقة الساحل الشمالي خاصةً وعموم مصر.

كما تناول اللقاء اقتراح عمل صندوق بالمحافظة لتوفير قروض الاعلاف للمربين، وهو ما وافق عليه محافظ مطروح.

كما وافق محافظ مطورح على اقتراح تشكيل لجنة محلية تضم قائمة من المجتمع المحلي والجمعيات والمربين والعمد والمشايخ والنواب والجهات ذات الصلة لدراسة مقترح القانون الذي سوف يتم تقديمه لمجلس النواب بهدف إعداده بما يتماشى مع رؤية المجتمع المحلي.