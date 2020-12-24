شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الفاو» تختار مصر للمشاركة في الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت منظمة الأغذية والزراعة مصر كإحدى الدول النموذجية الثمانية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمشاركة في تنفيذ مبادرتها التي أطلقتها في ديسمبر 2019، والخاصة بخطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، والتي ستنفذ على مدى ثلاث سنوات، على أن يتم تعميم نتائج الخطة على عدد من الدول التجريبية في الإقليم، وطلب المنظمة إعداد خطاب اتفاق لتوقيعه بين مصر والمنظمة.

واقترحت لجنة المبيدات تسمية الدكتور محمد عبدالمجيد رئيسا لـ«اللجنة الوزارية» لمواجهة دودة الحشد الخريفية، والمنسق الوطني للمشروع (TCP/EGY/3706) بين منظمة «الفاو» ومصر لدعمها في مواجهة دودة الحشد الخريفية، ليكون نقطة الاتصال الوطنية بالوزارة من أجل التواصل الدوري مع أمانة إدارة دودة الحشد الخريفية بمنظمة الفاو ومكتب المنظمة بالقاهرة، واقترحت اللجنة الفريق الوطني المسؤول عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية الخميس إنه تم عقد اجتماع للجنة مواجهة دودة الحشد الخريفية المنشأة بالقرار الوزاري رقم 1338 لسنة 2018 موضحا إنه تم استعراض ودراسة إشراك مصر في خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية بعد اختيار ها كدولة نموذجية للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة الدولية.

وأعرب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن ترحيب مصر بالخطة الدولية لمكافحة دودة الحشد الخريفية والمشاركة في تنفيذها، مشددا على استعداد مصر الكامل بكل أجهزتها لتحمل مسؤولياتها بكل جدية وكفاءة في تنفيذ هذه الخطة، والتعاون التام مع جميع الدول التجريبية في الإقليم، ونقل كل ما تنتهي إليه الخطة من نتائج وتوصيات في مجال المكافحة المتكاملة لحشرة دودة الحشد الخريفية وإدارتها.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى ان مصر اقترحت خطة عمل صديقة للنظام البيئي تمتد على مدار ثلاث سنوات بهدف تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، بما في ذلك أنشطة التدريب والإرشاد، وفقا لاتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والتابعة للأمم المتحدة.

وأضاف لجنة المبيدات إن أنشطة المشروع في مصر تتضمن إنشاء فريق وطني يضم ممثلين من الحكومة والأوساط الأكاديمية وخدمات الإرشاد الزراعي والقطاع الخاص والمنظمات الزراعية، مشيرا إلى إنه سيتم وضع خطة عمل تمتد حتي 3 سنوات بهدف تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية بهدف مكافحة دودة الحشد الخريفية بما في ذلك دعم أنشطة التدريب والإرشاد وتحديد جهة الاتصال الوطنية بوزارة الزراعة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن أنشطة مصر في مشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية تشمل وضع خطة عمل لمدة عامين تتسق مع تنفيذ الخطة الدولية وتشمل التنسيق الوطني وغير الوطني والمراقبة والإنذار المبكر والتقييم الفني للخيارات الجديدة للإدارة المتكاملة للآفات وتنمية القدرات والإرشاد والتوعية في مدارس المزارعين ورصد قصص النجاح في مكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أنه سيتم وضع حزمة تدابير إقليمية للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية لمنطقة البيان العملي مع التركيز بشكل خاص على البلد النموذجي وتنظيم بيان عملي على المستوي الحقلي لممارسات الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية.