شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء تعليم المنيا يجدد الثقة بـ«شحاتة» رئيسًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار جدد مجلس أمناء التربية والتعليم بالمنيا، الثقة بالدكتور جمال شحاتة الصفناوي، رئيسا للمجلس، لدورة جديدة، وذلك لجهوده خلال الفترة الماضية . كما تم تزكية المستشار احمد سليمان رئيس محكمة استئناف القاهرة نائبا للرئيس، واحمد فؤاد غيطه، مراقبا ماليا . واستعرض المجلس انجازات العام الدراسي 20/19، والحساب الختامي، واستعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث وافق عليها . وطالب «شحاتة» بتشديد الإجراءات الوقائية وأعمال التعقيم والتطهير لمواجهه وباء كورونا المستجد . الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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