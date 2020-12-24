شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال يضرب مساكن إيواء «ميت غمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نِفسنا نحس إننا بنى آدمين مش حيوانات عايشين على بعض فى حجرة واحدة».. صرخات 120 أسرة فى مساكن الإيواء بميت غمر بالدقهلية، وهى المساكن التى يصفها الأهالى بالموبوءة، بينما يصرخ سكانها يوميا لعل أحدًا يسمع صوتهم ويوفر لهم سكنًا آدميًا.

«المصرى اليوم» زارت المساكن ورصدت الوضع السيئ الذى تعيش فيه الأسرة، فالمبنى يقع وسط منطقة سكنية، وتحيط به سوق، وهو عبارة عن 120 شقة، كل شقة مكونة من غرفة واحدة وحمام دون مطبخ، وتقطن كل شقة أسرة تتراوح بين 4 و10 أفراد ودون أى فواصل للخصوصية بين الآباء والأبناء، فالجميع ينام مع بعضه على آسرة متصلة ويتشاركون الحمام، وحوّلت بعض السيدات البلكونات إلى مطابخ، والبعض الآخر يطبخ فى نفس الغرفة بجوار السرير، ما تسبب فى العديد من الحرائق.

وحاول كل ساكن من سكان الإيواء إقناعنا أن ندخل غرفته، فكل منهم يعتقد أن حالته هى الأسوأ، لكن الحقيقة أن الوضع كله مأساوى، وجميع الحجرات متهالكة، فمياه الصرف الصحى تغرق المبنى من الخارج وتضرب الجدران بالداخل، المواسير الرئيسية تصب مياه الصرف على جسم المبنى المتهالك، وحديد التسليح وأسلاك الكهرباء العارية تظهر فى كل مكان داخل الحجرات وفى الطرقات، ما ينذر بحدوث كارثة، بدروم العمارات ممتلئ بمياه الصرف الصحى، والقمامة والأسقف تتساقط على من يسكن تحتها، والطرقات ممتلئة بالقمامة، وجدرانها معتمة وقديمة، والسلالم متهالكة.

يهرب عدد كبير من سكان الإيواء إلى المخدرات لينفصلوا عن الواقع المرير الذى يعيشون فيه، فتحولوا إلى قنابل موقوتة يخاف منها باقى سكان الإيواء والمنطقة المحيطة به.

«إحنا بنموت هنا كل يوم».. هكذا عبرت سمر محمد الهوارى، من سكان الإيواء عن حالتها، قائلة: «أنا جوزى ميت وعندى 4 عيال قاعدين مع بعض فى غرفة واحدة بدون مطبخ، بنام على سرير واحد، والصرف الصحى مغرقنا، والسقف بيقع علينا، وإحنا نايمين وبنصحى مذعورين ونجرى فى الشارع ونرجع تانى لأن مافيش لنا مكان غير هنا».

وأضافت: «أنا شغالة بدراعى وبجمع كراتين من الزبالة علشان آكل أنا وعيالى وأرجع أعيش فى الزبالة هنا علشان مافيش مكان تانى يؤوينى ومش عارفة أروح فين».

وتابعت انشراح عز الدين الجيزاوى، من سكان الإيواء: «إحنا 6 أفراد عايشين فى حجرة واحدة أنا وجوزى المريض وبنتى المعاقة وابنى طلق زوجته وقاعد معانا هو وعيلين، وبنام كلنا جنب بعض لأن مفيش مكان تانى، ولا نستطيع دفع إيجار فى أى مكان، ولا ابنى يقدر، والحجرة صغيرة زى علبة السردين لكن مفيش بديل».

واستطردت: «إحنا متبهدلين وعايشين زى الحيوانات، والعمارة هتقع علينا وهنفضل هنا لحد ما نموت وبقالنا سنين بنصرخ وبنشتكى لكن محدش بيسمع صوتنا»، وانهارت وهى تقول إحنا عايزين الحكومة تتدخل وتعملنا سكن زى الناس اللى عملها، والله إحنا تعبنا منه كله والأمراض انتشرت بين السكان بسبب الوضع ده والمسؤولين بالمحافظة ولا حاسين ولا حد بيعبرنا، دول حتى بيخافوا حد منهم ييجى عندنا».

وقالت ولاء عبدالمطلب: «السقف بيبقى زى المصفى علينا فى الشتاء والميه بتغرقنا ونضطر ننام فى الشارع لأن الجدران بتكهرب وبخاف على العيال»، وأشارت لغرفتها: «السقف متهالك وفيه شقوق كبيرة وحديد التسليح ظاهر وبيقع منه أجزاء علينا، وفى ماس فى الجدران بيظهر مع المطر وقبل كده بنتى اتكهربت وأنا بطبخ فى البلكونة بس أعمل إيه مافيش مكان تاني».

وتابعت: «إحنا 4 فى الحجرة أنا وجوزى وبنتى وابنى، والإيواء كله ناس غلابة، لكن فيه شباب بيشرب مخدرات وبودرة وأنا بخاف أسيب بنتى لوحدها لأن ممكن أى حاجة تحصل ومافيش بديل تانى، ونفسى أعيش فى شقة أو حجرة بس تكون فى مكان نظيف بدل ما إحنا عايشين ننتظر الموت كل يوم».

أما الطاهرة إبراهيم متولى، فقد اشتعل بها البوتجاز وهى تطبخ داخل الغرفة ولم تتمكن من الهرب بسبب ضيق المكان واشتعال العفش كله فأصيبت هى وابنتاها بحروق متفرقة، وقالت: «أنا وجوزى و7 عيال عايشين فى حجرة واحدة بالإيواء وننام على الأرض لأن الحجرة لا تكفى، وجسمى مشوه بسبب الحريق وجوزى عامل عملية قلب مفتوح ومحدش من المسؤولين بالمحافظة فكر يزورنا ويشوف الناس اللى فى الإيواء دول عايشين ازاى ومحدش هييجى إلا لما الإيواء يقع علينا ونموت لأن إحنا فى نظرهم مش بنى آدمين».

وانفعل أحد السكان قائلا: «إحنا عايشين مع القطط والكلاب بنام سوا، وكل سنة نشتكى والمسؤولين يقولولنا هتتنقلوا والمساكن هتتهد وتتبنى مكانها شقق، ومفيش حاجة بتحصل، إحنا زهقنا من الوعود وروحنا نقابل المحافظ معرفناش والأمن منعنا كأننا جربانين، وقال روحوا لرئيس المدينة، ولا فى حد بيحل ولا بيربط ومحدش بيفتكرنا إلا فى الانتخابات، كل مرشح يييجى يحمل الناس فى التكاتك تصوت ويعطيهم قرشين ويمشوا ولا بنشوفهم تانى».

وأوضح محمد جمال الزيات، أحد سكان الإيواء: «الزوج والزوجة والأبناء بيناموا فى نفس المكان، يعنى لو زوج حب يجتمع بزوجته هيكون أمام العيال وده خطر بخلاف إن فى شباب بيشرب مخدرات والعيال بتقلد». وتابع: «لو عملوا حصر هيلاقوا فى أطفال كتير ماتت فى الإيواء بسبب الكهرباء، ومن عدة أيام فوجئنا بأحد السكان مات وهو مقفول عليه بسبب الكهربا، ولم نكتشف الواقعة إلا لما ريحته طلعت لأنه عايش لوحده والكل خايف بس مش لاقى بديل».

مساكن إيواء ميت غمر أدمية بسبب مياه الصرف والتهالك

وأكد خالد الدسوقى البرى، محام من ميت غمر، أن مساكن الإيواء منطقة موبوءة وقنبلة موقوتة تهدد المنطقة المحيطة بالكامل.

وأضاف: «الإيواء مفرخة للجريمة، وتُرتكب فيه كل أنواع الجرائم بسبب الوضع الاجتماعى السيئ الذى يعيش فيه السكان، فالأسر تعيش مع بعضها، الرجال مع النساء، والشباب مع البنات، فتجد زنى المحارم والدعارة والمخدرات بكل أنواعها، بخلاف السرقات، والمناطق المحيطة بها تشعر بعدم الأمان والخوف على بناتهم والكل يطالب بهدم المبنى وتطوير المكان بالكامل».

وأوضح مصدر مسؤول بمجلس مدينة ميت غمر أنه سبق أن تم رفع تقرير مفصل بوضع المساكن لمحافظ الدقهلية للمطالبة بوضع حل جذرى، خاصة أن المبنى متهالك ويهدد حياة السكان.. لكن للأسف حتى الآن لم يتم البت فى الأمر، بالإضافة لرفض السكان إخلاء المكان بحجة عدم وجود بديل.