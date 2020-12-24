شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب ضياء الدين داوود بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بدمياط، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأكد النائب خضوعه للعلاج بالعزل المنزلي، وذلك على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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