شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء مطروح» تعلن انقطاع التيار بمناطق متفرقة الجمعة لمدة 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركه المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، انقطاع تيار الكهرباء عن مدينة مرسى مطروح لإجراء صيانة على أحد قطاعات محطة محولات الألبان يوم الجمعة ابتداء من الساعه ٨ صباحًا حتي ١١ صباحًا.
وأوضحت الشركة أن التيار سينقطع عن مناطق عمروبن العاص وزاهرجلال والمعهد الديني والسلخانة القديمة وبريد علم الروم وجزء من منطقه السودانية والطبية القديمة والجديدة والدفراوي والفيروز والتلفزيون وروميل والشركة السعودية واللوران.
وقطاع كهرباء مطروح سيقوم بإجراء أعمال صيانة تزامنًا مع وقت الفصل حتي لا يتم تكرار الفصل مره أخرى ويهيب قطاع كهرباء مطروح بجميع المواطنين بمرسى مطروح باتخاذ التدابير اللازمة.
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