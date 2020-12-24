شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «القاهرة الجديدة» ينشر صورًا لمشروع دار مصر «الأندلس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، صورا من داخل مشروع دار مصر بالمرحلة التكميلية والمرحلة الثانية بمنطقة الاندلس، تمهيدا لبدء تسليمها 17 يناير.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن، اليوم، ان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، في تسليم 1656 وحدة سكنية (69 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار مصر) بمنطقة الأندلس كود 211، 311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329 – 328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343 – 344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309- 308).

وأوضح أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.