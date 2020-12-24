شخصية العام فى كندا يشيد بإنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس شريف السبعاوى، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، ونائب وزير السياحة بها، بالإنجازات الكبيرة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة في كافة المجالات في عهد الرئيس، وأشاد سبعاوى، الذي اختير شخصية عام 2020 الأكثر تأثيرا فى كندا من قبل صحيفة أمريكية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالإجراءات التي تُتَخَذ حاليا في مصر لمواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنه رغم التحديات التي تفرضها الجائحة الحالية، إلا أن مسيرة التقدم والإصلاح الإقتصادى مستمرة، وهو ما ظهر جليا فى أداء العملة المصرية في عام 2020، ومشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمدن الجديدة.



ونوه البرلماني الكندى من أصل مصرى أيضا بالإجراءات التي اتخذتها مقاطعة أونتاريو لمواجهة الجائحة، قائلا، إن التجربة أثبتت أن كل الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الحكومة كانت صحيحة.



يذكر أن سبعاوي فاز بشخصية عام 2020 الأكثر تأثيرا في كندا بعد منافسة قوية مع عشرات الشخصيات لنيل الجائزة المقدمة من مؤسسة صحيفة "الحياة نيوز" الأمريكية، وجاء فوزه نظرا لتاريخه المميز والمشرف بالانجازات والعمل الخدمى فى كندا ومساعدة جميع الجاليات العربية.