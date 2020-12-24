شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة مهنئًا ”الخليج 365”: مؤسسة رائدة فى الصحافة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، موقع ”الخليج 365” والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفريق العمل باليوم السابع على فوز الموقع بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مؤسسة الخليج 365 رائدة في مجال الصحافة الرقمية، وتعد واحدة من أهم المؤسسات الصحفية في مصر وتلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام إزاء المواقف المختلفة وتسلط الضوء على القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مشيرًا إلى أن حصول الخليج 365 على هذه الجائزة يعكس المكانة المرموقة التي تتمع بها المؤسسات الصحفية المصرية والعاملون بها، كما تعكس تميز الصحافة المصرية وسبقها علي مختلف المستويات المهنية والتقنية.

وكان موقع الخليج 365، فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبي للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربي، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبي للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبي للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى الإدارة التنفيذية للجائزةأمانة عامة مقرها نادى دبي للصحافة.