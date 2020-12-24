شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية الأسقفية تترجم صلاة عيد الميلاد للإنجليزية والصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، قداس عيد الميلاد المجيد الذي بدأ منذ قليل بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث تم ترجمة الصلوات باللغة الأجنبية، وكذلك لغة الصم والبكم.

وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" ليرد الحاضرون "هللويا".

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون: إلهنا القادر على كل شىء.. الذي كل شىء مكشوف لديه.. وكل رغبة معلومة عنده، ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بإلهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا ونعظم اسمك الأقدس".

وكانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس"مرقس" الأسقفية.